BLAST Open Primavera 2026: Team Vitality, The MongolZ, Team Spirit e Parivision partono con vittorie

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La prima giornata del torneo BLAST Open Spring 2026 si è conclusa di recente e, successivamente, abbiamo parlato dei risultati del primo turno del Gruppo A. Ora, è il momento di spostare i riflettori sul Gruppo B.

Il primo turno delle partite del Gruppo B si è concluso e, tenendo conto di ciò, ora sappiamo chi è passato ulteriormente nel tabellone superiore e chi è scivolato nel tabellone inferiore più prudente.

A tal fine, Team Vitality ha iniziato il torneo con una vittoria su 9z Team in modo 2-0, mentre The MongolZ ha sconfitto anche Mouz 2-0. Team Spirit ha superato Team Liquid 2-0 e infine Parivision ha tenuto a bada Ninjas in Pyjamas 2-1.

Questi risultati hanno preparato le seguenti partite, tutte in disputa domani, il 21 marzo:

Quarti di finale del Lower Bracket:



Team Liquid vs. Ninjas in pigiama alle 11:00 GMT/12:00 CET



9z Team vs. Mouz alle 13:30 GMT/14:30 CET



Semifinali del tabellone superiore: