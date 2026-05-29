BLAST Slam VII: La classifica della fase a gironi cambia significativamente poiché Xtreme Gaming e OG potrebbero ora evitare l'eliminazione

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La bellezza di usare una fase a gironi come quella del torneo Dota 2, BLAST Slam VII, è che nulla è certo. Ieri abbiamo parlato dei risultati recenti e di come OG e Xtreme Gaming probabilmente siano le due vittime eliminate dalla fase a gironi, dato che entrambe le squadre sono state le uniche ad avere una sola vittoria dopo i primi due giorni di fase. Ma ieri è stata anche una giornata memorabile per entrambe le organizzazioni, che hanno ottenuto un paio di vittorie e ora potrebbero ancora sopravvivere e raggiungere la qualificazione all'ultima occasione.

La fase a gironi è strutturata così: le ultime due squadre vengono eliminate, le prime quattro avanzano direttamente ai playoff e le sei centrali passano alle qualificazioni dell'ultima occasione, dove cercano i biglietti per i playoff finali.

A tal fine, sembra certo che Team Falcons, Parivision e Team Yandex saranno squadre playoff, dato che tutte e tre le organizzazioni hanno ciascuna sei o più vittorie all'attivo, ma il resto della classifica è completamente aperto. Quello che ora sembra probabile è che Gylph e Tundra Esports saranno le due squadre eliminate, dato che entrambe le due squadre sono le uniche ad avere due vittorie all'attivo. D'altra parte, ieri abbiamo detto qualcosa di simile riguardo a OG e Xtreme Gaming...

Qualunque sia la situazione, oggi si svolge l'ultima giornata della fase a gironi e, in tal caso, tutte le partite finali sono disponibili qui sotto.