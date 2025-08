Blizzard ha annunciato i piani per le finali mondiali diOverwatch 2 novembre

HQ

Ora che il Overwatch Champions Series Midseason Championship è giunto al termine, tutti gli occhi sono puntati sull'ultimo grande evento della campagna 2025. Questo sarà il World Finals, che avverrà a fine novembre tutto alle DreamHack Stockholm. Con questo in arrivo, Blizzard ha ora rivelato una serie di dettagli aggiuntivi sull'evento.

Per prima cosa, ora sappiamo che il formato includerà due giorni di gioco in studio tra il 26 e il 27 novembre, che saranno poi seguiti da tre giorni di azione dal vivo a DreamHack tra il 28 e il 30 novembre.

Non conosciamo ancora il formato competitivo, le squadre partecipanti, né la disposizione delle teste di serie, che sarà confermata dopo l'imminente terza fase di gioco regionale, ma sappiamo quanti slot riceverà ogni regione. Il Midseason Championship ha fatto sì che la Corea del Sud, il Nord America e l'EMEA ottenessero uno slot extra ciascuno per l'evento, tutto perché le regioni erano le tre con le migliori prestazioni all'evento Esports World Cup. Ciò significa che le slot sono distribuite come segue.



EMEA - 3 slot



Nord America - 3 slot



Corea del Sud - 3 slot



Cina - 2 slot



Giappone/Pacifico - 1 slot



Con questo in mente, chi pensi sia il preferito per il World Finals ? Forse il vincitore di metà stagione, i Team Falcons?