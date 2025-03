Boeing si aggiudica un contratto da 20 miliardi di dollari per l'F-47

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Con un'importante vittoria per Boeing, il Pentagono ha assegnato all'azienda il contratto per il caccia Next Generation Air Dominance (NGAD), noto come F-47, che sostituirà l'F-22 Raptor.

L'F-47, dotato di avanzate tecnologie stealth e in grado di operare a fianco di gregari autonomi di droni, è considerato il jet da combattimento più avanzato al mondo. Questa vittoria è un passo cruciale per Boeing e la sua divisione difesa.

L'aereo svolgerà un ruolo fondamentale nella strategia dell'esercito statunitense contro minacce avanzate come la Cina. Per ora, resta da vedere come Boeing affronterà le sfide future nella consegna dell'F-47 nei tempi previsti e nel rispetto del budget.