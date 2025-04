Bungie prende in giro qualcosa Marathon correlato mentre il gioco prende il sopravvento sui social media

HQ

Marathon di Bungie è uno dei pochi giochi rimasti fuori dalla grande line-up di servizi live di Sony. Dopo il flop di Concord, c'è una buona dose di pressione sul tiratore di estrazione, che rimane in gran parte un mistero per noi.

Tuttavia, sembra che qualcosa di grosso sia stato preso in giro da Bungie, che ha pubblicato un nuovo video sui suoi social media. Un glitch verde occupa la maggior parte del video, con uno schema che può essere visto anche sulle pagine Twitter di PlayStation.

Non siamo sicuri di cosa possa significare esattamente questa presa in giro, ma sembra che ci stia facendo capire molto di più su Marathon nel prossimo futuro. Marathon è stato notevolmente assente dallo State of Play di febbraio, ma se Sony ha in programma un evento solo per l'imminente revival sparatutto di Bungie, avrebbe più senso il motivo per cui non l'abbiamo visto prima.