Call of Duty: Black Ops 6 La prossima mappa di Zombies riporta Double Tap, Ray-Gun Mk. 2 e la Wunderwaffe

È quasi ora che arrivi la terza stagione ritardata di Call of Duty: Black Ops 6, una stagione che per molti include il grande ritorno di Verdansk in Call of Duty: Warzone 2.0. Per i giocatori di Zombies, il grande rilascio di contenuti ruoterà attorno a una nuova mappa, il presunto ritorno a Liberty Falls per esplorare la vicina villa del Dr. Richtofen. Questa mappa è conosciuta come Shattered Veil e debutterà nel gioco al lancio di Season 3 il 2 aprile.

Questa mappa offre molti corridoi stretti e angusti da esplorare, ma anche un sacco di strumenti e armi per superare l'orda di non morti. Questa mappa non solo vedrà il ritorno di due Wonder Weapons (Ray-Gun Mk. 2 e il Wunderwaffe ), ma vedrà anche la reinclusione del Perk Double-Tap, per dare alle tue armi un tocco in più.

Ci sarà una nuova missione principale dell'uovo di Pasqua da seguire che svelerà ulteriormente la trama e apparentemente consentirà persino ai giocatori di incontrare S.A.M. in carne e ossa. Puoi mostrarne alcuni frammenti nel trailer Shattered Veil qui sotto, che offre anche nuove e impegnative varianti di zombie da sconfiggere.