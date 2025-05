Call of Duty: Black Ops 6 per presentare Seth Rogen

HQ

Activision ha rivelato l'aggiornamento della Stagione 3 Reloaded per Call of Duty: Black Ops 6, che vede Seth Rogen unirsi al roster di skin in continua espansione del gioco, insieme ai personaggi Jay e Silent Bob di Jason Mewes e Kevin Smith.

L'introduzione di Rogen non è certo la prima apparizione di celebrità che abbiamo visto in Call of Duty. Nicki Minaj, Snoop Dogg e altri si sono fatti strada nel gioco e sembra improbabile che Call of Duty smetterà di aggiungere skin per celebrità.

Attirano le critiche di alcuni fan, che credono che l'aggiunta di personaggi stravaganti offuschi l'eredità di Call of Duty, ma c'è anche una buona parte della base di giocatori che apprezza l'inclusione di queste skin, quindi possono divertirsi un po' di più giocando nei panni della loro celebrità preferita.