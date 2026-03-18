Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
esports
League of Legends

Campionato del Nord League of Legends in caos mentre l'organizzatore annuncia l'incapacità di gestire la lega

Riot Games sta ora valutando la situazione ed esplorando i prossimi passi.

HQ

È stato un periodo piuttosto difficile per la competizione di seconda divisione e di base League of Legends nel Regno Unito, in Irlanda e nei paesi nordici, poiché il Northern League of Legends Championship (NLC), la European Regional League (ERL) della zona, è stato criticato per una serie di decisioni sbagliate. Dopo una recente scusa e la promessa di fare meglio, ora si è verificato un enorme colpo di scena in cui l'organizzatore della NLC ha dichiarato attivamente la propria incapacità di gestire il torneo.

Secondo Riot Games, ci è stato detto che League ApS, come è conosciuto l'organizzatore, ha dichiarato che "non sono più in grado di gestire la lega." Questo ha portato a una serie di domande su cosa possa riservare il futuro per la lega regionale, con Riot che ha annunciato che sta "valutando attivamente la situazione e allineandosi ai prossimi passi per garantire continuità e stabilità della competizione."

Non sono ancora stati definiti piani ufficiali per il futuro, poiché Riot promette anche ulteriori informazioni sulla divisione primaverile della NLC e su ciò che ne segue, tutto prima che inizi poco dopo la fine di marzo.

League of Legends

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto