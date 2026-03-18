Campionato del Nord League of Legends in caos mentre l'organizzatore annuncia l'incapacità di gestire la lega

HQ

È stato un periodo piuttosto difficile per la competizione di seconda divisione e di base League of Legends nel Regno Unito, in Irlanda e nei paesi nordici, poiché il Northern League of Legends Championship (NLC), la European Regional League (ERL) della zona, è stato criticato per una serie di decisioni sbagliate. Dopo una recente scusa e la promessa di fare meglio, ora si è verificato un enorme colpo di scena in cui l'organizzatore della NLC ha dichiarato attivamente la propria incapacità di gestire il torneo.

Secondo Riot Games, ci è stato detto che League ApS, come è conosciuto l'organizzatore, ha dichiarato che "non sono più in grado di gestire la lega." Questo ha portato a una serie di domande su cosa possa riservare il futuro per la lega regionale, con Riot che ha annunciato che sta "valutando attivamente la situazione e allineandosi ai prossimi passi per garantire continuità e stabilità della competizione."

Non sono ancora stati definiti piani ufficiali per il futuro, poiché Riot promette anche ulteriori informazioni sulla divisione primaverile della NLC e su ciò che ne segue, tutto prima che inizi poco dopo la fine di marzo.