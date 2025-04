Canada e Finlandia competono per l'accordo rompighiaccio degli Stati Uniti Mentre gli Stati Uniti cercano nuovi rompighiaccio, Canada e Finlandia offrono soluzioni diverse.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti, Canada e Finlandia . Mentre gli Stati Uniti cercano di modernizzare la loro flotta della Guardia Costiera, ora sappiamo che il Canada e la Finlandia stanno entrambi spingendo per una fetta della torta della produzione di rompighiaccio. Gli Stati Uniti stanno valutando le loro opzioni tra la priorità della velocità e il desiderio di rafforzare la loro industria cantieristica nazionale. La Finlandia, desiderosa di concludere un accordo, ha offerto il suo progetto, mentre i costruttori navali canadesi mirano a integrare i loro concetti nei cantieri navali americani. Sebbene il panorama politico rimanga teso, soprattutto con lo sfondo di continui attriti commerciali, il futuro di questa collaborazione per rompere il ghiaccio rimane incerto. Sebbene ciò sia in linea con gli obiettivi di Trump, la sicurezza nazionale e la costruzione di navi sovrane rimangono considerazioni chiave. Stazione McMurdo, Antartide. Febbraio 2019. Stati Uniti Coast Guard Cutter 10 Polarstart rompere un canale per aiutare a rifornire la stazione di Mcmurdo // Shutterstock