Carlos Alcaraz ammette l'inevitabile: presto perderà il numero 1 del mondo

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Carlos Alcaraz ha ottenuto una vittoria agevole su Sebastián Báez nella sua partita d'apertura al Masters di Monte-Carlo, 6-1, 6-3, ed è stato ottimista riguardo al suo livello ("Mi sono sorpreso con il pareggio. Pensavo che avrei giocato un po' peggio"). Alcaraz è anche felice di tornare sulla terra battuta, che è stata la sua superficie preferita: lo scorso anno ha vinto tre titoli sulla terra battuta (Monte-Carlo, Roma, Roland Garros) e ha raggiunto una finale a Barcellona, con un record di 22-1 nel 2025.

Il lato negativo di essere stato così dominante lo scorso anno, incluso quel drammatico finale di Roland Garros durato oltre 5 ore, è che lui difenderà 4.300 punti mentre Jannik Sinner ne difenderà solo 1.950. Attualmente separati da soli 1.190 punti, è quasi inevitabile che Sinner lo superi nella classifica ATP a un certo punto, forse anche domenica se entrambi raggiungeranno la finale e Sinner vincerà.

Alcaraz non ha nascosto questo fatto, ammettendo che "perderò il numero 1 al mondo" in un'intervista dopo la partita con Báez. "Non so se sarà a questo torneo o a [un altro] Sto difendendo un sacco di punti che saranno davvero difficili da difendere. Anche se li difendo, Jannik aggiungerà qualche punto.

"Cercherò solo di giocare al meglio e vediamo cosa succede, ma per me il posto numero 1 non è nella mia mente in questo momento. Sto solo cercando di sentirmi al meglio sui campi sulla terra battuta e vediamo come va lo swing sulla terra battuta."

Sia Alcaraz che Sinner giocheranno domani le ottavi di finale. Alcaraz affronterà Tomás Martín Etcheverry o Terence Atmane, e Sinner affronterà Francisco Cerúndolo o Tomas Machac, a seconda delle partite di mercoledì.