Anteprima dei 32 finali del Masters di Monte-Carlo, tutte le partite di mercoledì
Alcaraz e Sinner si sono già qualificati per il terzo turno e mercoledì abbiamo 12 partite.
Il Monte-Carlo Masters continua mercoledì 8 aprile durante la stagione di tennis in terra battuta, con 12 partite oggi come parte dei 32 finali, per decidere chi si unirà domani ad Alcaraz, Sinner, De Miñaur e Bublik.
Tra le partite di oggi, ci sono Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime che hanno debuttato in terra battuta quest'anno. Questo è l'ordine di gioco del Masters 1.000 a Monaco:
Incontri di otto2 Masters di Monte-Carlo l'8 aprile
- Andrey Rublev vs. Zizou Bergs: 23:00 CEST, 10:00 BST
- Daniil Medvedev vs. Matteo Berrettini: 11:00 CEST, 10:00 BST
- Jiri Lehecka vs. Alejandro Tabilo: 23:00 CEST, 10:00 BST
- Francisco Cerúndolo vs. Tomas Machac: 12:10 CEST, 11:10 BST
- Cristian Garín vs. Alexander Zverev: 12:10 CEST, 11:10 BST
- Joao Fonseca vs. Arthur Rinderknech: 12:10 CEST, 11:10 BST
- Tomás Martín Etcheverry vs. Terence Atmane: 13:20 CEST, 12:20 BST
- Felix Auger-Aliassime vs. Marin Cilic: 13:20 CEST, 12:20 BST
- Corentin Moutet vs. Casper Ruud: 13:20 CEST, 12:20 BST
- Flavio Cobolli vs. Alexander Blockx: 14:30 CEST, 13:30 BST
- Lorenzo Musetti vs. Valentin Vacherot: 14:30 CEST, 13:30 BST
- Fábian Marozsán vs. Hubert Hurkacz: 14:30 CEST, 13:30 BST
Giovedì seguirà le partite degli ottavi di finale, con già quattro giocatori qualificati: i primi teste di serie Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, il quinto Alex de Miñaur e l'ottavo Alexander Bublik.