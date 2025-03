Carlos Alcaraz non appoggia la lettera del PTPA "perché nessuno gliel'ha detto"

HQ

Il mondo del tennis professionistico si è capovolto dopo che centinaia di giocatori, una "stragrande maggioranza dei primi 250", attraverso l'indipendente Professional Tennis Players' Association (PTPA), hanno intentato cause contro ATP, WTA, ITF e ITIA per quello che definiscono un "cartello" con controllo monopolistico del tennis. Non tutti sono d'accordo, però: Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, ha dichiarato in una conferenza stampa prima del Miami Open di non sostenere le affermazioni del PTPA... perché nessuno glielo ha detto.

"La verità è che per me è stata una sorpresa perché, onestamente, nessuno mi aveva detto nulla a riguardo". Ha detto che "ci sono cose che sostengo e altre che non sostengo. La cosa principale è che non lo sostengo", dopo aver spiegato che "non lo sostengo perché non ne sapevo nulla".

La PTPA ha dichiarato di avere la maggior parte dei primi 20 giocatori maschili e femminili che sostengono la lettera e le loro lamentele, che l'ATP esclude come "prive di merito". PTPA è stata fondata da Novak Djokovic e Vasek Pospisil nel 2019, con l'obiettivo di rappresentare solo gli interessi dei giocatori, in alternativa all'attuale organizzazione ATP e WTA, che secondo PTPA dà priorità ai guadagni dell'organizzatore, senza rispettare l'indipendenza, la salute e la privacy dei giocatori.

Con una nuova ATP e WTA Series 1.000 che inizia questa settimana, il Miami Open, quasi in concomitanza con Indian Wells la scorsa settimana, questo argomento sarà sicuramente tirato fuori in ogni conferenza stampa, chiedendo ai giocatori di prendere posizione in uno scisma dalle conseguenze imprevedibili.