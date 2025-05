Casper Ruud torna nella Top 10 del tennis e raggiunge per la prima volta la finale di Madrid Il norvegese non ha mai vinto un titolo oltre i 500 punti ATP.

HQ Il tennista norvegese Casper Ruud ha sconfitto Francisco Cerúndolo 6-4 e 7-5 e raggiunge la sua settima finale in un ATP Masters 1.000 o Grande Slam, per la prima volta a Madrid. Ruud ha raggiunto la sua migliore posizione, il numero 2 del mondo, nel settembre 2022, ma da allora è uscito dall'élite, bussando sempre alle porte, ma senza mai rientrarvi: i suoi 12 titoli ATP provengono da tornei che valgono 250 o 500 punti ATP. Oggi, invece, ha sconfitto Cerúndolo, 6-4, 7-5, e ha raggiunto la finale. Il giocatore argentino non si è mai classificato meglio del numero 19 del mondo (attualmente è 21°), ma si è recentemente guadagnato il titolo di "killer di giganti", sconfiggendo il numero 2 del mondo Alexander Zverev negli ottavi di finale all'inizio di questa settimana. È stato battuto da Ruud in un tempestoso venerdì pomeriggio a Madrid, e giocherà contro Jack Draper o Lorenzo Musetti, il vincitore della semifinale che si giocherà venerdì alle 20:00 CEST, 19:00 BST. La finale del singolare maschile seguirà domenica 4 maggio. Casper Ruud si è garantito il ritorno nella top 10 lunedì prossimo, e potrebbe arrivare ancora più in alto se riuscisse a vincere la finale. Ruud ha raggiunto la finale di due tornei ATP Series 1.000 (Miami 2022, perdendo contro Carlos Alcaraz) e Monte Carlo 2024 (perdendo contro Tsitsipas), oltre a perdere le finali del Roland Garros nel 2022 e 2023 e gli US Open nel 2022. Vincere a Madrid sarebbe il titolo più importante del 26enne. Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com