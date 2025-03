CD Projekt Red vuole diventare un marchio globale di cultura pop e intrattenimento

HQ

Dopo aver creato i rinomati giochi di ruolo The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077, il cielo è il limite per CD Projekt Red, che non vuole limitarsi a creare grandi giochi. Come spiegato in una nuova intervista con l'outlet polacco XYZ (tramite GamesRadar), i CEO congiunti Michał Nowakowski e Adam Badowski hanno spiegato i loro piani per il futuro.

"Una volta sognavamo di diventare i produttori dei migliori giochi di ruolo al mondo", ha detto Nowakowski. "Nel corso del tempo, ci siamo resi conto che questo può essere fatto solo per un periodo molto breve dopo l'uscita del gioco... Oggi, la nostra ambizione è ancora più alta. Vogliamo diventare un creatore globale di cultura pop e intrattenimento, con i giochi al centro, circondati da prodotti ed eventi rivolti ai fan delle nostre produzioni".

"Cyberpunk: Edgerunners, la serie anime che abbiamo creato insieme allo studio giapponese Trigger e che ha debuttato su Netflix più di due anni fa", ha continuato. "È solo un assaggio di ciò che abbiamo in programma per i prossimi anni".

Ma questo non significa che CD Projekt Red ora inseguirà solo le tendenze. "Ci concentriamo sulla creazione di giochi che ci piacciono", ha detto Badowski. "Non molleremo tutto se, ad esempio, i giochi di sopravvivenza diventassero improvvisamente popolari. Non abbiamo intenzione di cambiare radicalmente rotta".

Quindi, per lo più CD Projekt Red rimane concentrato sui giochi, ma ci sono grandi piani là fuori con le IP in cui è coinvolto. Considerando la rapida crescita e il successo dell'azienda, si può capire perché gli amministratori delegati vogliano espandersi.