Charlie Day dice che Danny DeVito dovrebbe interpretare Wario nel prossimo film di Mario

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Prima di The Super Mario Galaxy Movie, né Charlie Day (che interpreta Luigi) né Chris Pratt (che interpreta Mario) volevano rivelare se Wario o Waluigi sarebbero apparsi durante la visita della coppia a The Tonight Show. Invece, hanno risposto in modo piuttosto criptico alla domanda, che molti fan hanno interpretato come un segno che la coppia era effettivamente nel film. Dopotutto, sarebbe stato facile dire semplicemente di no, e la gente non sarebbe rimasta delusa visto che nessuno dei due era coinvolto.

Ma... due di queste figure centrali nel Regno dei Funghi prima o poi si faranno vedere, e se ciò accadesse, Charlie Day sa chi dovrebbe interpretarlo. Ha suggerito il suo co-protagonista di It's Always Sunny in Philadelphia, Danny DeVito, a Screenrant:

"Danny [DeVito] si integrerebbe benissimo in questo universo, e penso che sarebbe un buon Wario."

Sicuramente non siamo gli unici ad essere d'accordo con Day che questo sarebbe un candidato eccellente? Allora l'unica domanda è chi interpreterebbe Waluigi. Potremmo immaginare un comico come Bill Hader, che ha una straordinaria capacità di creare voci diverse e ama spingerle al limite del creep, ma pensiamo anche che un Sacha Baron Cohen appariscente e imprevedibile sarebbe perfetto.

Chi pensi dovrebbe interpretare Wario e Waluigi nel terzo film di Mario, che esce inevitabilmente?