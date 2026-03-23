Chessington World of Adventures aprirà un Minecraft Mondo nel 2027

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Negli ultimi anni, gli appassionati di parchi a tema nel Regno Unito hanno ricevuto ogni sorta di buone notizie riguardo al fatto che Universal intenda aprire uno dei suoi parchi a tema a pochi chilometri da Londra. Questo sarebbe un grande rivale europeo rispetto ai suoi resort di Los Angeles e Orlando, offrendo, come riportato recente, terreni dedicati a una varietà di marchi iconici britannici, come James Bond o Harry Potter. Pur essendo promettente, questo parco è ancora lontano dall'aprire le sue porte, ma fortunatamente ci sarà un motivo importante per visitare Chessington World of Adventures nel 2027.

Secondo il recente Minecraft Live show, in cui è stato presentato un sequel Minecraft Dungeons, è stato rivelato che il parco a tema britannico avrà un mondo dedicato Minecraft e che aprirà già nel 2027. È considerato un progetto da 50 milioni di dollari che rappresenterà "la prossima grande evoluzione del franchise", che recentemente ha incluso un film live-action con un sequel all'orizzonte.

Per quanto riguarda ciò che offrirà questo mondo dei parchi a tema, ci viene detto: "Il terreno includerà nuove attrazioni, tra cui una montagna russa Minecraft prima al mondo, negozi e ristoranti a tema, oltre a una serie di preferiti dai fan e divertimento assurdo dall'universo Minecraft."

Il mondo sarà anche ispirato a biomi iconici, mob e oggetti di Minecraft, e una serie di concept art su come potrebbe apparire la terra è stata condivisa, come potete vedere qui sotto.

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