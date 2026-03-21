Minecraft Dungeons II Annunciato ufficialmente - più grande, più cupo e più ambizioso

È ufficiale. Mojang sembra pronto a trasformare il suo accogliente spin-off dungeon crawler in qualcosa di molto più grande, audace e ambizioso con Minecraft Dungeons II, che è stato ora annunciato per tutte le principali piattaforme: Playstation 5, Xbox Series, Switch, Switch 2 e PC.

Mojang sembra impegnarsi al massimo questa volta, e con il successo del primo gioco alle spalle, tutto ora punta a mondi più vasti, più contenuti e una chiara ambizione di rendere questo qualcosa di più di uno spin-off. Non è ancora stata confermata una data di uscita esatta, ma il gioco punta a un rilascio più avanti quest'anno. Dai un'occhiata più da vicino al trailer qui sotto.

Il lavoro di un eroe non finisce mai! Il disordine sta crescendo, e il mondo si trova davanti a una minaccia senza pari. Un nuovo pericolo sta crescendo in potere, pronto a precipitare sulla terra e scatenare il caos.

Torna nel mondo di Minecraft Dungeons in una nuova avventura action RPG, ricca di incontri ad alto rischio, sfide emozionanti e luoghi mai visti prima, mentre ti metti alla ricerca di salvare un mondo in crisi. Tu e i tuoi alleati riuscirete a prevalere contro le forze del male e salverete la situazione ancora una volta?

Giochi a Minecraft Dungeons e non vedi l'ora di leggere il sequel?