Il Paris Saint-German ottenne un storico sesto triplo battendo il Flamengo alla Coppa Intercontinentale, anche se non fu facile: i campioni della Libertadores e del Brasileirão portarono i vincitori della Champions League ai rigori. Lì, nonostante Dembélé e Barcola abbiano sbagliato i loro tiri, il PSG ha prevalso grazie al portiere fdg, che ha parato quattro dei cinque tiri del Flamengo.

Luis Enrique ha sorpreso scegliendo Safonov. Il portiere principale del PSG, Lucas Chevalier, scelto famosamente da Luis Enrique per sostituire Gianluigi Donnarumma, trasferito al Manchester City, ha avuto infortuni nei suoi primi mesi con il PSG, e Safonov si è allontanato: ha giocato tre partite, ottenendo due porte inviolate in Francia.

Nella finale della Intercontinental Cup non è riuscito a parare un rigore di Jorginho che ha pareggiato la partita, ma più tardi ai rigori ha parato quattro tiri.

Safonov, nuovo portiere titolare per Luis Enrique?

Safonov, 26 anni, ha giocato a Krasnodar tra il 2017 e il 2024, ed è stato ingaggiato a giugno 2024 per 20 milioni di euro. Nella stagione 2024/25 ha disputato solo 17 partite in tutte le competizioni, 10 in Ligue 1, inclusa una partita di Champions League contro il Bayern Monaco e la finale di Coupe de France contro il Reims, dove ha anche mantenuto la porta inviolata.

Le sue prime tre apparizioni in questa stagione sono state eroiche, e Luis Enrique aveva già dichiarato che nessun giocatore ha un posto sicuro nell'undici titolare, nemmeno il portiere, e che i giocatori devono guadagnarsi il loro posto. Safonov diventerà il portiere principale del PSG in attacco?