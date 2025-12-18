Il Paris Saint-Germain vince il storico sesto risultato dopo aver battuto il Flamengo ai rigori

HQ

Il Paris Saint-Germain ha vinto la Coppa Intercontinentale, battendo il Flamengo ai rigori. Kvaratskhelia segnò il primo gol, ma il club brasiliano, vincitore della Coppa Libertadores e della Brasileirao quest'anno, pareggiò con un rigore segnato da Jorginho.

Successivamente, ai rigori, Dembélé ha sbagliato il tiro e il tiro del Barcola è stato fermato, ma il Flamengo ha sbagliato tutti tranne uno dei loro tentativi tranne uno. Il portiere russo Matvey Safonov, scelto da Luis Enrique come portiere della competizione, nonostante la disponibilità del consueto portiere Chevalier, parò quattro rigori ed è diventato l'eroe della partita, anche se Vitinha fu nominato MVP.

Il PSG conquista il sesto: Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, UEFA Champions League, UEFA Supercup e FIFA Intercontinental Cup, storiche per il club e per la Francia (fu la prima volta che un club francese vinse la Coppa Intercontinentale, precedentemente nota come Coppa del Mondo per Club FIFA, poiché fu solo la seconda volta che un club francese vinse la UEFA Champions League (l'altra fu Marsiglia nel 1993).

Solo una sconfitta al nuovo Mondiale FIFA Club contro il Chelsea la scorsa estate ha impedito al PSG di ottenere un successo ancora maggiore.