Cina, Giappone e Corea del Sud cercano un terreno comune in mezzo ai cambiamenti globali L'incontro trilaterale di Tokyo si concentra sulla sicurezza, il commercio e la cooperazione regionale.

HQ Le ultime notizie sull'Asia orientale . Sabato, i ministri degli Esteri di Cina, Giappone e Corea del Sud si sono riuniti a Tokyo, con l'obiettivo di affrontare le preoccupazioni economiche e di sicurezza condivise in un momento di instabilità globale. Le discussioni si sono concentrate sulla ripresa dei vertici trilaterali, sull'affrontare le sfide demografiche e sull'esplorazione degli accordi commerciali, mentre le tensioni di fondo su Corea del Nord, Taiwan e Russia persistevano. Pechino ha sottolineato il potenziale dell'influenza regionale attraverso la collaborazione economica, mentre Tokyo e Seoul hanno esortato la Cina a frenare le ambizioni nucleari di Pyongyang. Mentre le divisioni rimangono nette, il trio ha intensificato gli sforzi per risolvere le controversie su diversi fronti. Wang Yi (Cina), Takeshi Iwaya (Giappone), Cho Tae-yul (Corea del Sud). 22 marzo 2025 // Shutterstock