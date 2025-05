Clair Obscur: Expedition 33 ha già delle mod, tra cui una per rendere più facile la parata

HQ

Mentre molti giocatori si stanno ancora godendo l'esperienza vanilla di Clair Obscur: Expedition 33, per quanto popolare sia il gioco, non siamo sorpresi di vedere già le mod spuntare sul Nexus. Finora, non ci sono molte mod là fuori per modificare davvero l'esperienza, ma una essenzialmente dà al gioco una modalità più semplice.

Creata da Caites, la mod Easier or Harder Dodge and Parry fa esattamente quello che dice sulla scatola, permettendoti di cambiare quanto sia facile o difficile contrastare gli attacchi dei tuoi nemici in Clair Obscur: Expedition 33.

Caites ha anche caricato altre mod per Clair Obscur: Expedition 33, permettendoti di rendere il gioco più facile per te stesso, se lo desideri, come ottenere più Chroma e materiali di aggiornamento. Ai puristi non piacerà che tu renda il gioco un po' più semplice, ma se vuoi solo vivere la storia, forse vale la pena scaricare una o due mod.

Clair Obscur: Expedition 33 è ora disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5.