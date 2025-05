Clair Obscur: Expedition 33 vende 3,3 milioni di copie in 33 giorni

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 è stato un successo, è arrivato in grembo 33 giorni fa. Attirando milioni di vendite ed essendo anche su Xbox Game Pass, il gioco di ruolo ispirato a titoli del calibro di Final Fantasy, Devil May Cry e Sekiro: Shadows Die Twice ha raggiunto un altro traguardo impressionante.

33 giorni fa, il gioco è stato lanciato e, in quel periodo, Sandfall Interactive ha rivelato che Clair Obscur: Expedition 33 ha raggiunto 3,3 milioni di copie vendute. Questa è una cifra piuttosto appropriata e un altro motivo di festa per gli sviluppatori del gioco.

Il successo di Clair Obscur: Expedition 33 è stata una vera sorpresa per gli sviluppatori. Sebbene sperassero in una forte accoglienza, le vendite e la risposta della critica li hanno comunque colti alla sprovvista. Abbiamo sentito voci di DLC potenzialmente presi in considerazione a Sandfall in questo momento, e se questi dati di vendita continuano a spuntare, sembra più probabile che non abbiamo ancora finito con il nostro mondo dipinto.