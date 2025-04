Cloud9 torna al competitivo Rainbow Six: Siege con la rivelazione del roster completo

HQ

Cloud9 non fa parte del circuito di eSport Rainbow Six: Siege dal 2021, quando l'organizzazione ha deciso di partire e di utilizzare le sue risorse in diversi giochi. Da allora, Rainbow ha continuato ad espandersi a un ritmo impressionante, tanto che ora C9 ha deciso di fare un grande ritorno.

Questo è stato affermato come parte di una rivelazione del roster che presenta l'elenco dei giocatori e dell'allenatore che rappresenterà C9 nel mondo degli eSport nordamericani Rainbow. L'elenco completo è il seguente:



Jaidan "Packer" Franz



Jesse "Gity" Auger



Elian "Kobelax" Rodriguez



Mitch "Dream" Malson



George "Silent" Hernandez



Charles "Vivid" Stahelek nel ruolo dell'allenatore capo



Forrest "Mossy" Perkett nel ruolo dell'assistente allenatore



Al momento non è chiaro quando vedremo C9 in azione, ma presto si terrà un torneo Reload, quindi forse saranno coinvolti in questo.