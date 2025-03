Cluster dedicati e misure anti-cheat: tutto su UFL per PC

HQ

All'epoca, l'annuncio di un nuovo videogioco di calcio è arrivato come una boccata d'aria fresca. UFL ha fatto irruzione sul mercato come alternativa al nascente progetto di convertire PES alla piattaforma eFootball free-to-play (che sta finalmente prendendo forma) e come EA FC ha tentato di rinnovare il tradizionale modello FIFA di un importante rilascio annuale. Nella sua versione completa, UFL è arrivato sulle console PlayStation 5 e PS5 Pro e su Xbox Series X/S qualche mese fa, nel dicembre 2024, e la componente free-to-play ha fatto venire voglia a molti giocatori di provarla.

Abbiamo parlato della prossima versione per PC qualche mese fa, ma ora siamo stati in grado di chiacchierare con Alexander Bogomolskiy, responsabile della pubblicazione di Strikerz Inc., che ha spiegato il processo che il titolo sta attraversando e, soprattutto, il suo imminente arrivo su PC. "Questa settimana inizieremo una piccola closed alpha su Steam", ha spiegato Bogomolskiy a proposito del test iniziato qualche giorno fa. "Ma sai, quando sarà alpha, sarà presto beta e, si spera, rilasceremo presto il gioco a tutti gli appassionati di PC".

Controlli da tastiera e mouse e anti-cheat su UFL

Gli abbiamo chiesto qualche dettaglio sulla versione PC, per scoprire se ci saranno molte modifiche rispetto alla versione console, e ci ha confermato che è sostanzialmente la stessa. "Non aggiungerà nulla al gameplay, al contenuto o a qualsiasi altra cosa. L'unica differenza è che i giocatori avranno opzioni di controllo da tastiera e mouse", anche se ha avvertito che i controlli sono simili a quelli di altri giochi di calcio.

Inoltre, l'uomo di Strikerz Inc. ha spiegato il sistema di cluster dedicato. "Questo rende quasi impossibile l'uso di qualsiasi tipo di trucco, il che è molto importante per i futuri giocatori PC". Il loro obiettivo è quello di rendere il gioco comodo da giocare online e l'uso dei cluster è una svolta che serve anche a ridurre al minimo il ritardo.

Infine, Bogomolskiy ricorda i cambiamenti che cercano di implementare in ogni nuova versione con una filosofia di sviluppo continuo. "Cerchiamo di rilasciare un grande aggiornamento ogni sei-otto settimane, per migliorare tutto ciò che ha a che fare con i controlli, l'intelligenza artificiale, la logica, le animazioni... Questa è la strada verso l'orizzonte, per migliorare mese dopo mese".

Se vuoi saperne di più sul titolo sportivo, puoi guardare l'intervista in tre parti, sottotitolata localmente tra queste righe.

