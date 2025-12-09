Com'è stato il tuo anno con PlayStation nel 2025?

HQ

PlayStation Studios ha ancora un paio di sorprese per noi nel 2025, incluso un altro sguardo a Saros più avanti questa settimana, ma Sony ha deciso comunque di riassumere il tuo anno di gioco nel suo ecosistema tre settimane prima della sua fine.

Perché oggi è stata lanciata la funzione PlayStation Wrap-Up di quest'anno, il che significa che nel 2025 avrai un interessante riepilogo di tutto ciò che hai sperimentato sui sistemi PlayStation. Mi piace molto il nuovo design, perché offre una bella panoramica dei giochi più giocati, dei generi preferiti, di quante ore hai giocato, dei diversi traguardi dei Trofei e altro ancora.

Riceverai anche un nuovo avatar per averlo attraversato, anche se dubito fortemente che sostituirà quello normale. Clicca qui per vedere il tuo riassunto del 2025 e condividi qui sotto qualche curiosità interessante. Puoi vedere una parte del mio nell'immagine qui sotto.