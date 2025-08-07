Coppa del Mondo Esports: il tabellone dei playoff Rainbow Six: Siege X è impostato

HQ

Proprio ieri, vi abbiamo raccontato tutto sulle quattro squadre che erano già state eliminate dal torneo Esports World Cup Rainbow Six: Siege X. Abbiamo anche commentato le quattro squadre che si sono qualificate per i playoff, e ora possiamo approfondire ulteriormente questo aspetto guardando il tabellone completo dei playoff.

A partire da oggi con le partite dei quarti di finale, le otto squadre dei playoff e il modo in cui sono teste di serie (con il tabellone organizzato in modo tale che le prime quattro squadre siano dalla stessa parte e le ultime quattro allo stesso modo) sono le seguenti:



Virtus.pro contro Furia



Ninja in pigiama contro G2 Esports



Shopify Rebellion contro Spacestation



Team Secret contro Weibo Gaming



Con questo tabellone, le otto squadre che sono già state eliminate dall'evento sono anche le seguenti:



PauraX



Gen.G Esports



DarkZero



FaZe Clan



Squadra Falchi



Esports aziendali



Oxygen Esports



W7m Esports



Chi pensi che andrà lontano?