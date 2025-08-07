Coppa del Mondo Esports: il tabellone dei playoff Rainbow Six: Siege X è impostato

Proprio ieri, vi abbiamo raccontato tutto sulle quattro squadre che erano già state eliminate dal torneo Esports World Cup Rainbow Six: Siege X. Abbiamo anche commentato le quattro squadre che si sono qualificate per i playoff, e ora possiamo approfondire ulteriormente questo aspetto guardando il tabellone completo dei playoff.
A partire da oggi con le partite dei quarti di finale, le otto squadre dei playoff e il modo in cui sono teste di serie (con il tabellone organizzato in modo tale che le prime quattro squadre siano dalla stessa parte e le ultime quattro allo stesso modo) sono le seguenti:
Con questo tabellone, le otto squadre che sono già state eliminate dall'evento sono anche le seguenti:
Chi pensi che andrà lontano?