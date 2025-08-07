Italiano
Coppa del Mondo Esports: il tabellone dei playoff Rainbow Six: Siege X è impostato

Otto squadre sono state eliminate, mentre otto squadre rimangono in lizza.

Proprio ieri, vi abbiamo raccontato tutto sulle quattro squadre che erano già state eliminate dal torneo Esports World Cup Rainbow Six: Siege X. Abbiamo anche commentato le quattro squadre che si sono qualificate per i playoff, e ora possiamo approfondire ulteriormente questo aspetto guardando il tabellone completo dei playoff.

A partire da oggi con le partite dei quarti di finale, le otto squadre dei playoff e il modo in cui sono teste di serie (con il tabellone organizzato in modo tale che le prime quattro squadre siano dalla stessa parte e le ultime quattro allo stesso modo) sono le seguenti:


  • Virtus.pro contro Furia

  • Ninja in pigiama contro G2 Esports

  • Shopify Rebellion contro Spacestation

  • Team Secret contro Weibo Gaming

Con questo tabellone, le otto squadre che sono già state eliminate dall'evento sono anche le seguenti:


  • PauraX

  • Gen.G Esports

  • DarkZero

  • FaZe Clan

  • Squadra Falchi

  • Esports aziendali

  • Oxygen Esports

  • W7m Esports

Chi pensi che andrà lontano?

Rainbow Six: Siege X

