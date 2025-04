Si dice che Cristiano Ronaldo firmerà un nuovo contratto con l'Al Nassr, potrebbe ancora giocare a 42 anni Ronaldo dovrebbe firmare un contratto biennale con la squadra della Saudi Pro League.

HQ Cristiano Ronaldo, il miglior calciatore di tutti i tempi secondo lui stesso, quest'anno termina il contratto con l'Al-Nassr, il club della Saudi Pro League. Tuttavia, secondo talkSPORT, la star portoghese dovrebbe prolungare il suo soggiorno in Arabia Saudita per un anno, e forse altri due anni. A quanto pare, sono fiduciosi che firmerà un contratto simile: 200 milioni di euro all'anno, più bonus e sponsorizzazioni. Si tratterebbe di un contratto di un anno, con la possibilità di firmarne un altro. Se compie entrambi gli anni, finirebbe per giocare a calcio a 42 anni (ha compiuto 40 anni il 5 febbraio). Si prevede che Ronaldo puntierà a giocare la Coppa del Mondo il prossimo anno, quindi un altro anno all'Al-Nassr è quasi scontato. Tuttavia, sapendo che il suo ritiro è vicino, l'Arabia Saudita lo starebbe tentando di rimanere e diventare un ambasciatore per la Coppa del Mondo del 2034, che si svolgerà lì. Infatti, in un'intervista a Mr. Beast lo scorso novembre, Ronaldo ha parlato della possibilità di giocare con suo figlio, Cristiano Jr. Nato nel 2010, Ronaldo dovrebbe aspettare di avere almeno 17 anni per giocare insieme, emulando LeBron e Bronny James... Quindi forse sta seriamente pensando di giocare a 42 anni. oday jamil moari / Shutterstock