Cronos: The New Dawn - Una guida per ottenere il Bolt Cutter

Tagliacatena o, come lo chiama questo gioco, tagliabulloni. Questa è la parola che stavi cercando, quello che ti mancava da un po' nel grande gioco survival horror che è Cronos: The New Dawn, non è vero?

Forse stai giocando da un po' di tempo, poco più di un paio d'ore di girovagare, e hai notato che ci sono diverse porte incatenate e chiuse a chiave, ma non sono oggetti di scena, tutt'altro. Se ti avvicini a loro, ti chiedono uno strumento per rimuovere la catena, proprio come altri cancelli ti chiedono una chiave o una chiave magnetica. Ci è successa la stessa cosa a noi, e per impedirti di pensarci e sapere finalmente quando e come puoi iniziare a passare attraverso quelle porte, ti diciamo dove e come ottenere il tagliabulloni Cronos: The New Dawn.

Innanzitutto, è il quando. Come abbiamo detto, hai giocato per un paio d'ore, hai iniziato a manipolare le stranezze con il tuo mutaforma EPH-611 e hai già eliminato e bruciato una manciata di Orfani con il tuo Traveller ND-3576. Questa è la nostra chiamata.

Ci si ritrova nel condominio, quello che si è visto da lontano e che è fortemente disturbato dall'anomalia ai piani superiori, con i detriti che fluttuano nell'aria. La tua missione è trovarne uno Wiśniewski; Il tuo obiettivo attuale è "procedere verso il punto di transito". A questo punto, ti sarai lasciato alle spalle quattro o cinque porte incatenate, nientemeno.

Quando si raggiunge la parte anteriore dell'edificio ci si lascia alle spalle un quadrato rotondo; Ricordalo. Dovresti entrare nell'edificio e usare il rifugio con un punto di salvataggio appena oltre sulla destra. Da lì, vedrai un ascensore bloccato con catene, e questo sarà il nostro principale punto di riferimento.

Questo ascensore è essenziale per seguire il naturale andamento del gioco, quindi da qui la tua ricerca del tagliabulloni diventa obbligatoria, e capirai che le porte che ti sei lasciato alle spalle possono essere aperte in seguito, facendo un po' di backtracking come in un gioco d'azione Metroidvania/ricerca.

Ignora l'ascensore per ora e completa la fase del blocco piatto piano per piano. Se arrivi fino alla fine (fai attenzione ai nuovi insetti verdi che esplodono con l'acido quando ti avvicini), otterrai la chiave per il negozio di ferramenta sull'ultimo piano esplorabile. Il negozio di ferramenta suona bene, vero?

Con esso in tuo possesso, torna al rifugio e salva il gioco. Dove c'era un negozio di ferramenta? Naturalmente, non lo troverete su un piano di un condominio - ricordate la piazzetta di cui abbiamo parlato all'inizio? Torna indietro, fai attenzione agli orfani che sputano acido, non lasciare che quelli in ascesa si fondano e, una volta ripulita l'area, cerca il segno più evidente nell'area. C'è il Jȩdruś Negozio di ferramenta.

Anche se può sembrare un po' un pollo, a questo punto (una volta spazzata la piazza) ti consigliamo di tornare al rifugio, applicare i potenziamenti e ricaricare le provviste. Quello che ti aspetta all'interno, poco prima del tuo premio, è il primo Orfano di dimensioni soprannaturali.

Per liberarlo, tieni presente che puoi colpire uno degli oggetti infiammabili dalla finestra fuori dalla stanza sul retro, il che farà sì che il gigante perda i suoi legami organici e venga dritto verso di te.

Come sconfiggere l'Orfano Gigante

Nello stile dei boss duri come le unghie del vecchio Resident Evil, gioca al gatto e al topo con lui, girando intorno allo scaffale centrale e colpendolo con colpi alla testa appena prima che sferri il suo colpo. Fai attenzione, perché ha un sacco di portata, sia orizzontalmente che verticalmente, ma è abbastanza fattibile.

Scaricagli il fucile in faccia, raccogli altri proiettili sullo scaffale stesso e, se finisci i proiettili di questo tipo, passa direttamente alla tua pistola Filo MK-1615 e finiscilo con colpi alla testa carichi.

Quando crolla a terra, puoi andare nella stanza sul retro e finalmente raccogliere il tronchese . Ricompensa!

"Strumento utilizzato per tagliare bulloni, catene, lucchetti, barre d'acciaio e reti metalliche".

Ora puoi sbloccare queste porte incatenate! Prima di tornare di corsa all'ascensore, ricordate che ce n'è uno proprio sul lato sinistro della facciata del blocco piatto. E anche che le cesoie nuove di zecca occupano spazio nel tuo inventario. Sei preparato a quello che ti aspetta se prendi l'ascensore?

Nota: screenshot acquisiti con la versione per Nintendo Switch 2 di Cronos: The New Dawn. Questa guida è valida per tutte le versioni, incluse PS5, Xbox Series e PC.