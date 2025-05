Cuore spezzato per il Betis, battuto dal Chelsea alla sua prima finale europea

HQ

Non doveva essere così per il Betis: la squadra sivigliana è andata molto vicina a vincere il trofeo più grande della storia, alla sua prima finale europea... ma ha finito per essere battuto dal Chelsea; 4-1. Questo rende il Chelsea la prima squadra a vincere tutte le coppe europee UEFA (due volte la Champions League, due volte l'Europa League e ora la Conference League).

Precisamente, la Conferencie League, una competizione continentale di terzo livello, creata quattro anni fa per portare più diversità nei campionati UEFA, consentendo a più squadre di giocare ai livelli più alti... è stato vinto da uno dei giganti inglesi, negando al Betis, una squadra i cui più grandi trofei sono due Coppe di Spagna nel 2022 e nel 2004... e uno scudetto negli anni '1930.

Mentre il Betis è stato il primo a colpire, e ha fatto un primo tempo molto migliore, con un gol di Ezzalzouli al 9', il Chelsea ha mantenuto il controllo della palla nel secondo tempo, e la debole difesa del Betis ha significato quattro gol subiti da Enzo Fernández, Nicolas Jackson, Jadon Sancho e Moises Caicedo.

Il Betis torna a Siviglia con il cuore spezzato, ma con l'orgoglio di aver raggiunto una finale europea per la prima volta, e sapendo che giocherà l'Europa League il prossimo anno, grazie al sesto posto nella Liga.