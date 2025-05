Betis vs Chelsea testa a testa, il Betis ha mai vinto il Chelsea?

HQ

Stasera si svolgerà una finale inaspettata: Real Betis vs. Chelsea nella UEFA Conference League. È ragionevole considerare il Chelsea come favorito: la squadra londinese è una delle più grandi d'Europa e ha vinto due volte la Champions League, due volte l'Europa League e sei volte la Premier League, mentre la squadra di Siviglia non aveva mai raggiunto una finale europea di alcun tipo, con i suoi più grandi trofei di questo secolo che hanno vinto la Copa del Rey spagnola nel 2022, 2005... e vincendo la Seconda Divisione nel 2015 e nel 2011.

È quasi scioccante vedere il Chelsea giocare la finale di una competizione UEFA di terzo livello e, arrivando in finale, il Chelsea ha dimostrato la sua superiorità perdendo solo una partita, segnando 41 gol e ricevendo solo 11 gol. Tuttavia, se si confrontano le loro stagioni, non sono troppo lontani: il Chelsea è arrivato quarto con 68 punti in Premier League -assicurandosi un posto per la Champions League il prossimo anno- e il Betis è arrivato sesto con 60 punti, assicurandosi un posto in Europa League il prossimo anno.

Il Betis ha anche uno degli attaccanti più forti di tutti i campionati europei di recente, il brasiliano Antony, che è migliorato enormemente da quando è arrivato dal Manchester United, dove ha "perso la voglia di giocare".

Chelsea vs Betis testa a testa

Non sarà la prima volta che la squadra inglese e quella spagnola si affronteranno. Ci sono state altre quattro partite, con il Chelsea in vantaggio per 3-1. La più recente è stata la fase a gironi della Champions League 2005/06, con il Chelsea (all'epoca allenato da Mourinho) che ha vinto a Londra per 4-0 e il Betis che ha vinto a Siviglia per 1-0.

Alla fine della fase a gironi, il Betis era terzo nel girone dietro Liverpool e Chelsea. Il Chelsea è stato eliminato dal Barcellona agli ottavi di finale, e il Betis, retrocesso in Coppa UEFA, è stato eliminato dall'FC SB di Bucarest negli ottavi di finale, con Sevilla, l'altra squadra di Siviglia, che ha vinto quell'anno.

Le altre due partite sono state in Coppa delle Coppe nel 1997/98, con il Betis che ha perso 1-2 in casa e il Chelsea che ha vinto 3-1 in casa. Il Chelsea ha vinto la competizione contro lo Stoccarda.

Quando e dove guardare la finale di UEFA Conference League

La finale si terrà mercoledì 28 maggio alle 20:00 BST e alle 21:00 CEST, allo stadio di Breslavia a Breslavia, in Polonia. Nel Regno Unito, puoi guardarlo su TNT Sports. Puoi leggere un elenco delle emittenti europee qui.