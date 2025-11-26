HQ

Vale la pena ripetere che Cyberpunk 2077 ha avuto un lancio piuttosto difficile. Certo, molti amavano il gioco, ma divenne famoso anche per problemi tecnici seri. CD Projekt Red ha continuato a sistemare e migliorare il gioco, quindi milioni di scettici sono stati convinti ad acquistarlo nel corso degli anni. E intendo milioni.

Perché CD Projekt rivela che Cyberpunk 2077 ha venduto più di 35 milioni di copie dal suo lancio nel dicembre 2020. Questo significa che ha venduto 5 milioni nell'ultimo anno, dato che è passato quasi esattamente un anno da quando ci è stato detto che il gioco aveva raggiunto i 30 milioni.

The Witcher 3: Wild Hunt ha impiegato sei anni per arrivare a 30 milioni, quindi Cyberpunk 2077 si sta vendendo più velocemente. Il primo però ha superato i 60 milioni, quindi sarà interessante vedere se Cyberpunk 2077 riuscirà a superarli prima dell'uscita di The Witcher 4.