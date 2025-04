Cyberpunk 2077 La Ultimate Edition su Switch 2 avrà una progressione incrociata, puoi conservare i tuoi vecchi dati di salvataggio

HQ

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition è stato annunciato come gioco di lancio per Nintendo Switch 2, in arrivo il 5 giugno. L'acclamato gioco di ruolo lanciato per la prima volta nel 2020 sarà incluso in un pacchetto contenente il gioco base e l'espansione Phantom Liberty, e utilizzerà le funzionalità di Switch 2, come i controlli di movimento, il giroscopio e persino il controllo del mouse, che lo renderanno "il modo più cyberpunk di giocare Cyberpunk 2077, secondo il direttore di gioco Adam Badowski.

Ma molti giocatori potrebbero averlo già giocato su PlayStation, Xbox o PC. Se questo è il caso, e vuoi che la versione Switch 2 lo abbia in movimento, Leszek Krupiński, che lavora presso CD Projekt RED, ha confermato che il gioco supporterà la progressione incrociata, quindi se hai iniziato a giocare su qualsiasi altra piattaforma, sarai in grado di accedere e iniziare a giocare su Switch 2 con gli stessi dati salvati.

Naturalmente, la versione Switch 2 sarà ancora la versione "peggiore" per quanto riguarda le prestazioni e la grafica, con prestazioni limitate a 40 fps. Tuttavia, sarà comunque incredibile avere un gioco così grande (e il DLC) ovunque tu vada, tutto ciò contenuto in meno di 64 GB: sarà contenuto nella scheda di gioco (anche se potrebbe essere necessario scaricare i language pack).