Dai un'occhiata a Julia Garner nei panni di Silver Surfer nel nuovo trailer di The Fantastic Four: First Steps

HQ

L'ultimo trailer di The Fantastic Four: First Steps è arrivato, dandoci un altro sguardo alla trama del prossimo film di supereroi.

Sembra che il film riprenda in gran parte dopo gli eventi che hanno visto i Fantastici Quattro ottenere i loro super poteri, e sono conosciuti in tutto il mondo per la loro audace missione nello spazio. Tuttavia, sembra che la missione possa aver attirato il tipo sbagliato di attenzione per la Terra, con l'arrivo di Silver Surfer di Julia Garner.

Proclamando che il pianeta è stato segnato per la morte, poi se ne va. Con i Fantastici Quattro come unici eroi in grado di difendere la Terra contro l'imminente destino di Galactus, dovranno in qualche modo trovare un modo per sconfiggere il ragazzo che mangia pianeti per divertimento.

Dai un'occhiata a tutta l'azione nel nuovo trailer qui sotto. The Fantastic Four: First Steps uscirà nelle sale il 25 luglio.