Dai un'occhiata alla realizzazione dell'adattamento cinematografico Until Dawn

Mancano solo dieci giorni al 25 aprile, una data particolarmente interessante per i fan dell'horror amanti dei videogiochi. È allora che l'adattamento cinematografico di Until Dawn debutta nei cinema, dove seguiremo un gruppo di giovani che probabilmente saranno brutalmente decimati man mano che se ne vanno.

Il film è un'interpretazione standalone del titolo Supermassive Games uscito per PlayStation 4 nel 2015 (e che è stato rifatto solo l'anno scorso). Ora, il regista David F. Sandberg ha pubblicato un video su YouTube in cui mostra con orgoglio il suo lavoro sugli effetti speciali del film, che si rivelano in gran parte pratici. Questo è qualcosa che sappiamo che gli appassionati di cinema tendono a trovare molto positivo, e ci sono molti creativi che aprono gli occhi.

Guarda il video qui sotto.