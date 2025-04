Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia ampliano il patto unificato per l'ottica di difesa militare

HQ

Le ultime notizie su Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia . In un passo significativo verso una maggiore integrazione della difesa regionale, i quattro paesi nordici hanno consolidato il loro approvvigionamento di ottiche militari avanzate nell'ambito di un accordo quadro congiunto.

Inizialmente firmato da Finlandia e Svezia alla fine del 2024, il patto include ora Norvegia e Danimarca, consentendo l'acquisizione semplificata di sistemi all'avanguardia per la visione notturna e il controllo del fuoco progettati per migliorare le prestazioni di combattimento nelle operazioni in condizioni di scarsa visibilità.

Questa collaborazione, guidata da Senop Oy, non solo rafforza l'interoperabilità e la coesione logistica tra le forze armate della regione, ma sottolinea anche un impegno condiviso per la resilienza della catena di approvvigionamento in mezzo alle mutevoli dinamiche di sicurezza dell'Europa.