Dark Quest 4 arriverà su PC e console questo autunno

Se stavi cercando un nuovo gioco di ruolo indie a turni in cui immergerti per qualche ora, potrebbe valere la pena tenere d'occhio l'ultimo annuncio dello sviluppatore Brain Seal. Il team ha appena debuttato ufficialmente con il trailer di gioco di Dark Quest 4, con questo titolo che si ispira a giochi da tavolo come Hero Quest, Descent e Dungeon Saga, e che è un gioco che combina strategia con un design di missioni memorabile.

Il progetto arriverà su PC, Xbox, PlayStation e Switch questo autunno e, come parte di questa notizia, ci sono state fornite alcune altre informazioni sul gioco. Ciò include che vanterà un'avventura di oltre 30 ore di durata, multiplayer per un massimo di tre persone, un editor di livelli e Steam Workshop integrazione, un dungeon master doppiato per guidare il tuo viaggio e uno stile visivo che riflette le figurine animate e l'estetica da tavolo.

Parlando di Dark Quest 4, il direttore del gioco Argi Baltzi ha dichiarato: "Dark Quest 4 è il gioco a cui sognavo da bambino, uno in cui la tua immaginazione ti fa da guida, ogni missione sembra personale e il tavolo prende vita davanti ai tuoi occhi. Questo è più di un semplice gioco; È un invito all'avventura, a creare e a rivivere la magia dei classici con cui siamo cresciuti".

Puoi vedere il nuovo trailer del gioco qui sotto, così come alcune immagini.