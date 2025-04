Date e orari delle semifinali di Conference League con Chelsea e Betis

HQ

La UEFA Conference League raggiunge il suo tratto finale dopo i quarti di finale conclusi la scorsa settimana, che hanno portato alla prima sconfitta del Chelsea nella competizione, 1-2 contro il Legia Varsavia, 1-2, ma non abbastanza per eliminare il gigante inglese, stravagante nella competizione europea di terzo livello, che ha vinto 3-0 all'andata.

Il Chelsea affronterà in semifinale il club svedese Djurgårdens, concorrente a sorpresa della competizione (è 12° nel campionato svedese a 16 squadre), ma che ieri ha battuto il Rapid Vienna per 4-1 in una partita che è andata ai tempi supplementari.

Nel frattempo, il Betis, club di Siviglia, mantiene il buon livello che sta mostrando in Europa e in Spagna e ha tenuto indietro la Jagellonia, 1-1, 3-1 in totale, e batterà la Fiorentina, che ha eliminato la squadra slovena del NK Celje.

Semifinali di Conference League 2025

Giovedì 1 maggio, 20:00 CEST, 21:00 CEST



Djurgårdens - Chelsea



Betis - Fiorentina



Giovedì 8 maggio, 20:00 BST, 21:00 CEST