Death Stranding 2 consentirà ai giocatori di sconfiggere i boss senza usare la violenza

HQ

Per quelli di voi che preferiscono immergersi nel mondo piuttosto che farsi strada attraverso di esso, sarete felici di sapere che Death Stranding 2 vi permetterà di fare esattamente questo. È stato rivelato che una delle tante impostazioni di gioco ti consente di sconfiggere i boss senza ricorrere alla violenza.

Kojima ha spiegato che la funzione è stata progettata specificamente per i giocatori che hanno difficoltà con il gameplay basato sui riflessi o semplicemente preferiscono immergersi nel mondo e nella narrazione invece che in tutta l'azione. E onestamente, non c'è assolutamente nulla di sbagliato nel rendere Death Stranding 2 più accessibile consentendo ai giocatori di adattare l'esperienza ai loro stili di gioco individuali. Non sei d'accordo?

È una caratteristica che più giochi dovrebbero includere?