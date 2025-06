Death Stranding 2: On the Beach per ottenere l'evento Game Premiere come parte del Summer Game Fest

HQ

Il procedimento Summer Game Fest continua a diventare sempre più affollato. Quello che inizierà venerdì con la presentazione SGF dal vivo condotta da Geoff Keighley, si espanderà in una trasmissione Day of the Devs, un Xbox Games Showcase e innumerevoli altri eventi. Un'altra aggiunta è legata a uno dei più grandi lanci di giugno, Death Stranding 2: On the Beach, poiché il titolo Kojima Productions avrà un evento Game Premiere dedicato a Los Angeles.

Ospitato a The Orpheum Theatre e come parte del Death Stranding 2: On the Beach World Tour, questo evento riunirà ospiti speciali e il direttore del gioco Hideo Kojima, per una dimostrazione dal vivo del gioco.

Si terrà il 9 giugno alle 3:00 BST / 4:00 CEST, e potete andare qui per guardarlo in diretta.

Le specifiche esatte di ciò che ci si aspetta sono delineate come segue: "Hideo Kojima si unirà a Geoff Keighley per celebrare l'imminente lancio del gioco con una tavola rotonda con ospiti speciali e un'esclusiva dimostrazione dal vivo di Death Stranding 2: On the Beach."