Death Stranding 2: On the Beach per ottenere il lancio del World Tour

HQ

Senza dubbio, uno dei più grandi giochi di giugno 2025 è Death Stranding 2: On the Beach, il seguito di Kojima Productions ' avventura divisiva ma alla fine di grande successo. Il titolo debutterà su PS5 il 26 giugno e, con l'arrivo di ciò, lo sviluppatore giapponese ha rivelato che è in programma un World Tour per fare il suo arrivo.

Il tour porterà il gioco in 12 località in tutto il mondo, per una serie di opportunità che includeranno "ospiti speciali ed eventi ad ogni tappa". Le date esatte e le città scelte sono state rivelate, con il tour che inizia a Los Angeles l'8 giugno, convenientemente intorno al periodo Summer Game Fest.



8 giugno - Los Angeles



14 giugno - Sydney



26 giugno - Tokyo



28 giugno - Parigi



30 giugno - Londra



4 luglio - Seoul



6 Luglio - Taipei



9 luglio - Hong Kong



12 Luglio - Shanghai



Agosto - Riyadh



Ottobre - San Paolo



Novembre - Lucca



Ci viene detto di aspettarci ulteriori informazioni su ogni fermata man mano che si avvicinano, ma se sono previsti ospiti speciali, forse è ragionevole presumere che alcuni dei suoi cast stellari e globali appariranno. Forse vedremo Norman Reedus o Elle Fanning in America, Léa Seydoux in Francia, Shioli Kutsuna in Giappone, forse anche Ella Purnell nel Regno Unito dato che l'attrice ha già avuto incontri con Kojima per qualcosa...

Per ulteriori informazioni su Death Stranding 2: On the Beach, non perderti il nostro recente articolo di riepilogo.