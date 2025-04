Declan Rice spiega come ha segnato il secondo calcio di punizione contro il Real Madrid: "cosa ho da perdere?"

HQ

Declan Rice è stato il protagonista assoluto durante la sconfitta dell'Arsenal di ieri sera contro il Real Madrid, segnando due dei tre gol, entrambi su calcio di punizione. Il centrocampista difensivo inglese non aveva mai segnato un calcio di punizione in carriera, ma ieri ha centrato i suoi due tentativi, diventando anche il primo giocatore nella storia a segnare due punizioni nella stessa partita della fase a eliminazione diretta di Champions League.

"Ad essere onesto con te, non sono abituato a tutti questi elogi e media e solo alla gente che dice quanto fossero buoni i calci di punizione", ha detto il giocatore 25enne, citato sul sito web dell'Arsenal. "Li ho rivisti un paio di volte, ma penso che starò sveglio a guardarlo tutta la notte. È un momento incredibile".

Rice ha spiegato che segnare il suo primo gli ha dato la sicurezza di provare il secondo solo 12 minuti dopo. "Ho solo pensato, 'perché no? Cosa ho da perdere?". Il suo sforzo non solo ha dato all'Arsenal un enorme vantaggio prima della gara di ritorno, ma ha anche fatto la storia in Champions League.

"Tra qualche anno mi colpirà davvero il fatto che quello che ho fatto stasera è stato davvero speciale", ha aggiunto, citato dalla BBC, anche se non dà ancora nulla per scontato e dice che devono affrontare una partita alla volta. "Anche se siamo in vantaggio per 3-0, la qualità individuale che hanno è spaventosa. Al Bernabeu succedono cose speciali per loro".