Dinosauri e poker protagonisti dei giochi PlayStation Plus di maggio

È maggio e questo significa che è tempo di annunciare una nuova serie di giochi PlayStation Plus. Disponibili per tutti gli abbonati al servizio nei livelli Essential, Extra e Premium, questi tre giochi saranno disponibili per l'aggiunta alla tua collezione dal 6 maggio al 2 giugno.

È un mese forte che include Ark: Survival Ascended, Balatro e Warhammer 40,000: Boltgun. La prima è un'edizione esclusiva per PS5, ma le ultime due sono accessibili anche su PS4.

Con questi che arriveranno sul servizio in meno di una settimana, significa che hai ancora qualche giorno per accaparrarti i giochi gratuiti di aprile, che includono Robocop: Rogue City, The Texas Chainsaw Massacre e Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory.