Disney+ fa un passo avanti verso il mirroring della TV tradizionale con un canale infinito The Simpsons

Quando gli streamer hanno preso il sopravvento, sembrava davvero che la televisione tradizionale stesse per incontrare la sua fine. L'intrattenimento on-demand è diventato il modo per consumare i media e molti hanno ipotizzato che i canali di intrattenimento dal vivo e programmato senza fine stessero facendo la fine del dodo. Ma molti di questi streamer, apparentemente in un modo per aumentare il numero di spettatori, hanno iniziato a offrire canali o spettacoli infiniti, e Disney+ si sta ora cimentando in questo, con uno stream dedicato alla serie animata immensamente longeva The Simpsons.

Disney+ ha lanciato un The Simpsons Stream, che riprodurrà all'infinito i 782 episodi della serie affinché i fan possano sintonizzarsi e divertirsi. È disponibile adesso, il che significa che puoi avviare lo streamer e invece di scegliere e consumare il contenuto esatto che stavi cercando, ora puoi semplicemente iniziare a guardare qualcosa che è stato selezionato per essere riprodotto da tutti gli utenti in quel momento specifico.

Per chi si chiedesse quanto tempo bisognerebbe dedicare a questo canale per esaurire le sue ricchezze, al momento ci sono ben oltre 15.000 minuti di The Simpsons da guardare, che equivalgono a oltre 260 ore o quasi 11 giorni di The Simpsons consecutivi... Ay caramba!