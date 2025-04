Djokovic esiste al Masters di Monte-Carlo dopo una "prestazione orribile", Alcaraz torna

HQ

Il Masters di Monte-Carlo è proseguito mercoledì con molte emozioni, tra cui l'eliminazione di Novak Djokovic, che si unisce ad Alexander Zverev come due teste di serie che escono dopo una sola partita al torneo sulla terra battuta, del valore di 1.000 punti. Il giocatore serbo, che ha raggiunto la precedente finale del Masters 1.000 a Miami, ha perso 6-3, 6-4 contro il cileno Alejandro Tabilo, numero 2 del mondo, che ha vinto le sue due partite contro Djokovic.

È stata anche una grande vittoria per il 27enne, che per la prima volta registra vittorie consecutive a livello di tour dallo scorso agosto. Tabilo affronterà Grigor Dimitrov o Valentin Vacherot al terzo turno, ottavi di finale. Per Djokovic è una grande delusione, che vede sfumare un'altra possibilità di quello che sarebbe il suo 100° titolo ATP. È stata una performance sorprendentemente brutta e ha ammesso che non si aspettava di giocare così male. "È una sensazione orribile suonare in questo modo, e mi dispiace solo per tutte le persone che devono assistere a questo", ha detto, registrato su ATP.com.

Poco prima, Carlos Alcaraz ha quasi scioccato i fan perdendo il primo set contro Francisco Cerundolo. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, è campione in carica del Roland Garros, sempre sulla terra battuta, ma aveva saltato le ultime due edizioni del torneo nel Principato a causa di un infortunio. Così, questa è stata la sua prima vittoria in assoluto al Masters di Monte-Carlo, e la rimonta si è conclusa 3-6, 6-0, 6-1. Il suo prossimo rivale sarà il giocatore tedesco Daniel Altmaier.

Le partite di giovedì saranno emozionanti, tra cui un duello italiano tra Matteo Berrettini, il carnefice di Zverev, contro Lorenzo Musetti, e il britannico Jack Draper contro lo spagnolo Davidovich Fokina.