Doom: The Dark Ages Guida - Cosa fa ogni arma e come completare la sua sfida di maestria

Doom: The Dark Ages, essendo un gioco Doom, ha una vasta gamma di oggetti da collezione da trovare. Infatti, per acquisire l'inafferrabile traguardo del 100%, dovrai afferrare ogni pezzetto di Gold, ogni pietra preziosa, trovare e completare ogni area segreta, aggiungere ogni bambola e pagina Codex alla tua collezione e anche potenziare completamente ogni arma nel tuo arsenale. Inutile dire che c'è molto da spuntare e poiché fornire una guida su dove trovare ogni singolo pezzo di Gold ci richiederebbe il resto del mese per scriverlo, concentriamo invece i nostri sforzi questa volta sulle varie armi disponibili.

In questa guida, spiegheremo cosa fa ogni arma, come i loro potenziamenti cambiano il modo in cui funzionano e anche come sbloccare e completare ciascuno dei vari Mastery Challenges. Quindi, stando così le cose, facciamolo un tipo di arma alla volta.

Fucile da combattimento

La prima arma con cui inizi. Questo è un semplice fucile a pompa che può essere regolato per funzionare in una manciata di modi aggiuntivi. Ha quattro potenziamenti disponibili e, come ogni arma in The Dark Ages, l'ultimo richiederà un Wraithstone per essere sbloccato.



Incendiario - Aggiunge un effetto di bruciatura al fucile da combattimento, con i demoni infuocati che rilasciano armature che si raccolgono



Smelt or Blast - Smelt migliora le armature in fiamme mentre Blast fa esplodere i demoni in fiamme



Tune Up o Flare-Up - Tune Up cambia il fucile da combattimento in modo che abbia una raffica di tre colpi, mentre Flare-Up applica istantaneamente l'ustione ai demoni foraggio



Mangia questo! - Migliora il numero di proiettili sparati durante ogni round



Sfida di maestria: Assicurati che ogni pallina colpisca un demone 150 volte.

Suggerimento: Usa Tune Up e pompa tutte le tue munizioni in un demone forte per superare rapidamente questa sfida.

Super fucile a pompa

Vecchi fedeli. Cos'altro c'è da dire?



Speed Loader - Riduce il tempo di ricarica



Frantumazione - Migliora i danni contro l'armatura



Mangia questo! - Migliora il numero di proiettili sparati durante ogni round



Sfida di maestria: Assicurati che ogni pallina colpisca un demone 50 volte.

Suggerimento: I nemici storditi dal Shield Saw sono bersagli molto facili e stagnanti.

Trituratore a punta su rotaia

The Dark Ages ' risposta a un fucile d'assalto. Questo spara proiettili regolari e non energia o crani schiacciati.



Puntaspilli o rimbalzo - Il puntaspilli ti consente di riempire un demone di proiettili e poi far esplodere il demone lanciandogli contro la sega a scudo o parando un attacco. Ricochet vede i proiettili Shredder rimbalzare sui bersagli che sono attualmente storditi dalla Shield Saw.



Senza fronzoli - Aumenta la cadenza di fuoco.



Spinato - Il puntaspilli esploso o i proiettili rimbalzati infliggono più danni, inoltre l'effetto puntaspilli ora funziona anche su Carica scudo.



Sfida Maestria: Infliggi danni a 100 demoni aggiuntivi con Pincushion o Ricochet.

Suggerimento: Usa Shield Saw per immobilizzare un demone più grande e poi usa Ricochet per annientare qualsiasi demone foraggio intorno a loro.

Impalatore a Punte Ferroviarie

Un'altra arma più tradizionale, con questo che è effettivamente un DMR o un fucile da cecchino a colpo singolo.



Stalwart - Scudo da atterraggio Saw colpisce, para o carica e rilascia munizioni per l'Impalatore.



Recupero - Raccogliere munizioni per l'Impalatore migliora il tuo prossimo colpo.



Lobotomia - I colpi alla testa ricaricano una parte di una carica corpo a corpo.



Sfida di maestria: Usa l'abilità di carica corpo a corpo di Lobotomy per rigenerare le cariche corpo a corpo 100 volte.

Suggerimento: Mentre il Mastery Challenge indica specificamente di usare Lobotomy, puoi abusare di Stalwart anche qui occasionalmente, quindi assicurati di buttare via il tuo Shield Saw e parare Hell Surges il più spesso. Altrimenti, assicurati di usare il Dread Mace poiché impiega più tempo per caricarsi ed è il più facile da consumare, ricaricando anche le tue munizioni Impaler al massimo ad ogni uso in mischia. Altrimenti, l'unica altra opzione qui è l'innesto duro e un sacco di colpi alla testa.

Acceleratore di fucile al plasma

Un'arma energetica completamente automatica, ottima per distruggere gli scudi al plasma.



Feedback - Sparare a un demone crea carica, con una carica più alta che porta a una maggiore velocità di fuoco.



Stabilizzatore o Modulatore - Lo Stabilizzatore riduce la dispersione del fuoco alla carica massima, mentre il Modulatore aumenta ulteriormente la cadenza di fuoco alla carica massima.



Heatblast o Mega Cell - Heatblast ti consente di rilasciare un'esplosione carica quando è stata immagazzinata abbastanza carica, mentre Mega Cell aumenta il tempo prima che la carica si disperda.



Sovraccarico - Potenzia l'acceleratore sparando ai demoni mentre sei a piena carica, questo aumenterà il potenziale degli altri effetti dell'acceleratore.



Sfida di maestria: Causa Overload o Heatblast danni 1.000 volte.

Suggerimento: Non c'è un modo rapido qui. Accumula e mantieni la carica e continua a scatenare danni contro i demoni.

Ciclatore per fucile al plasma

Un'altra arma energetica, tranne che ora con due canne!



Shock - Infliggere abbastanza danni applica shock ai nemici vicini, aumentando così il danno inflitto dai tuoi attacchi.



Amplifica - Aumenta ulteriormente i danni ai nemici scioccati.



Fulminazione - La durata dello shock è aumentata e l'uccisione di un demone scioccato ora provoca la diffusione di più archi di shock.



Sovraccarico - Potenzia il Cycler sparando ai demoni per aumentare il potenziale degli altri effetti del Cycler.



Sfida di maestria: causa Overload o Lightning danni 500 volte.

Suggerimento: Genera carica e poi lascia che il tuo concatenamento Lightning danni faccia il duro lavoro.

Frantumatore di teschi

Una delle armi più uniche in The Dark Ages. Schiaccia e sputa frammenti di teschio contro i nemici in un cono, rendendolo ideale per un gran numero di nemici.



Teschio runico - Uccidere un demone con il Polverizzatore o il corpo a corpo accumula carica a seconda delle dimensioni del demone, con la carica che aumenta la cadenza di fuoco del Polverizzatore e la velocità di movimento.



Colpo runico - I colpi in mischia ora aumentano e mantengono la carica.



Scorticamento - Aumenta il numero di proiettili sparati su un'area più ampia.



Sfida Maestria: Causa danni caricati 250 volte.

Suggerimento: Arma in mischia un demone foraggio per ottenere un rapido aumento di carica e poi usalo per lanciare il tuo Pulverizer a un potenziale di danno maggiore.

Devastatore Spaccacrani

Un'arma più precisa per schiacciare il cranio, che scambia un attacco a cono con un flusso costante di proiettili ossei frammentati.



Vampirismo - Alla massima cadenza di fuoco, i nemici danneggiati dal Ravager rilasciano raccolte di salute.



Accensione o combustione lenta - L'accensione riduce il tempo per raggiungere la velocità di fuoco massima e riduce la penalità di movimento durante lo sparo, mentre la combustione lenta aumenta la velocità di fuoco massima ma anche il tempo necessario per raggiungerla e aumenta ulteriormente anche la penalità di movimento.



Fornitore - I demoni danneggiati dal Ravager rilasciano munizioni per teschio.



Sfida di maestria: Raccogli 100 pezzi di munizioni danneggiando i demoni con Supplier equipaggiato.

Suggerimento: I demoni del foraggio sono il modo migliore per superare questa sfida. Usali come carne da cannone che sono.

Colpo a catena

Forse l'arma più singolare del gioco. Questo spara una palla incatenata contro i nemici, facendoli a pezzi con un'immensa potenza contundente.



Benedizione Eldritch - Parare un Impeto infernale migliora il tuo prossimo colpo a catena.



Flusso gravitazionale - Chainshot infligge più danni all'armatura quando è a piena carica.



Breccia cosmica - I colpi a catena completamente carichi ora esplodono quando si colpisce un demone.



Sfida di maestria: Causa Cosmic Breach danni 100 volte.

Suggerimento: Non ci sono scorciatoie qui. Basta usare il Chainshot e lasciare che il suo enorme danno e la sua potenza facciano il lavoro pesante.

Lanciagranate

Abbastanza autoesplicativo. Questo spara proiettili esplosivi rimbalzanti contro i demoni.



Frammento - Ogni terzo colpo diretto con il lanciagranate ora rilascia una granata a grappolo



Rottura - I colpi diretti sui nemici storditi dalla sega scudo ora rilasciano anche granate a grappolo.



Cataclisma - Ogni secondo colpo ora rilascia una granata a grappolo.



Sfida di maestria: causa Fragment o Cataclysm danni 100 volte.

Suggerimento: Dai la priorità allo spamming di colpi diretti sui demoni più duri per generare una tonnellata su Cluster Grenades per completare questo compito più velocemente.

Lanciarazzi

Anche autoesplicativo. Arma esplosiva a proiettile di danno massiccio.



Cannibalismo - Parare un Hell Surge ora provoca danni a se stessi con il lanciarazzi per curarti.



Cotto o Sacrificio di Sangue - Cotto vede le Ondate Infernali parate migliorare il tuo prossimo colpo, mentre Sacrificio di Sangue vede i proiettili ora infliggere più danni ad area ma anche più danni a se stessi.



Sete di sangue - Estende la durata del cannibalismo



Sfida di maestria: Cura te stesso con Cannibalism attraverso danni a distanza ravvicinata 50 volte.

Suggerimento: Prendi una parata anticipata e poi tuffati a capofitto nell'azione, lasciando che siano i tuoi razzi a parlare.