Drag x Drive hands-on preview: A cosa ho appena giocato?

Quando il Mouse Mode per i nuovi controller Joy-Con 2 è trapelato mesi fa, molti di noi hanno iniziato a pensare a potenziali usi. I più ovvi erano per i giochi di società (come sarà il caso di Super Mario Party Jamboree, per esempio), per i giochi di strategia (come sarà il caso di Civilization VII ), o per gli sparatutto in prima persona (come sarà il caso di Metroid Prime 4: Beyond ). Ma Nintendo aveva bisogno di un software che mostrasse davvero un uso di base innovativo per quella che è la più grande novità del Switch 2 quando parliamo di possibilità di gioco, dato che tutto il resto è un'evoluzione di ciò che è venuto prima.

E non sto parlando del controverso Nintendo Switch 2 Welcome Tour, un titolo non incluso composto da diverse demo, ma di un gioco a tutti gli effetti, che è stato costruito attorno alla stessa caratteristica, anche considerando come si può andare Mouse Mode con i due Joy-Con 2 allo stesso tempo, le mani in parallelo appoggiate sul tavolo - o sulle ginocchia, o sui braccioli del divano, o sul divano.

Evidentemente, sto parlando di Drag x Drive, un gioco sportivo che è stato svelato durante il Nintendo Switch 2 Direct e che prende un paio di appunti dai libri di altri titoli sportivi di enorme successo come Rocket League e Nintendo Switch Sports. E bisogna ammettere che la premessa principale è a dir poco geniale: si tratta di un futuristico basket in carrozzina, il che significa che dovrai "trascinare" per, beh, ehm, "guidare". Facendo scorrere il lato magnetico dei controller Joy-Con 2 su una superficie, controllerai ogni mano e braccio dei personaggi, spostando la ruota sinistra o destra della sedia in avanti o indietro. Uno se vuoi girare, entrambi allo stesso tempo se vuoi muoverti dritto - o almeno provarci.

Ora, permettetemi di aggiungere un po' di background personale, poiché penso che sia importante considerare per il contesto. Adoro i controlli di movimento e l'innovazione del controller. Ho letteralmente iniziato a scrivere di videogiochi affascinato dalle loro possibilità quasi 20 anni fa. Mi sono divertito quando sono stati fatti bene per tutti questi anni, fino al punto in cui ora siamo con dispositivi come controller VR, giroscopi e accelerometri nel telefono, le funzionalità tattili DualSense e, naturalmente, i controller di movimento di Nintendo Switch e Switch 2. The Legend of Zelda: Skyward Sword è stato un sogno che si è avverato, se capisci cosa intendo. In altre parole, non sono un hater, non lo sono mai stato.

Eppure in questo caso, e per quanto i controlli abbiano perfettamente senso in termini di design, quindi funzionino perfettamente per lo scopo, non mi sono sembrati buoni per nessun singolo momento dei 15-20 minuti che ho trascorso con Drag x Drive. Non mi sentivo in pieno controllo del personaggio del giocatore, anche dopo aver seguito l'intero tutorial prima di una partita 3v3 presumibilmente emozionante. Ancora una volta, i controlli sono reattivi quando si scivola-solleva-scivola, e immagino che sia una questione di allenamento e di abituarsi per una manovrabilità accurata, ma ero abbastanza lontano da questo. In effetti, i controlli sembravano inutilmente complessi e soprattutto... semplicemente non è divertente.

Stavo lucidando segretamente il tavolo? Impastare l'impasto della pizza? Penso di aver faticato con l'intero schema. È intuitivo, non fraintendetemi, ma se devi sbattere frontalmente contro un altro giocatore per rubare la palla, o guidare più velocemente avanti e indietro per difendere o trovare uno spazio migliore per tirare o passare, è diventato troppo frustrante troppo velocemente, persino esasperante. ZR o ZL funzionano bene anche come freni, L+R per passaggio, e poi si alza la mano e si fa il lancio del pallone da basket con il polso in modo molto naturale per fare un tiro, il che mi ha dato un piccolo barlume di soddisfazione, ma anche questo è stato trascinato via dalla mia esperienza quando ho dovuto guidare di nuovo.

Il problema non è, quindi, la postura goffa e non così ergonomica che non mi è piaciuta per Metroid Prime 4: Beyond, dato che non è necessario premere così tanti pulsanti né mirare sullo schermo, ma piuttosto la sensazione che si provava: come se stessi sprecando parte del mio tempo molto stretto e molto prezioso con la macchina, proprio come la mia curiosità mi ha trascinato verso questo gioco. Mi ha fatto un po' arrabbiare, devo ammetterlo, e non sono così sicuro di volerci giocare di nuovo.

Non era nemmeno uno sguardo. Con così tanti giochi, di prima e terza parte, che mostravano quei bellissimi schermi portatili HDR 1080p, quella grafica 4K/60 in TV per la prima volta su una console Nintendo, questo sembrava noioso e brutto. Nessuna personalità, nessun fantasioso effetto sportivo futuristico, tutto grigio e fantascienza generica. Per un titolo che, non dimentichiamolo, esce già nella finestra di lancio estiva.

Ad ogni modo, sono consapevole che ci sono opinioni divergenti qui. Conosco un collega che è stato coinvolto dai comandi e si è divertito, forse anche padroneggiando le meccaniche di attraversamento. E sono abbastanza sicuro che alcune persone saranno estremamente brave, forse anche dei professionisti, e che questo potrebbe avere un potenziale competitivo dato che i controlli stessi funzionano. Inoltre, ancora una volta, devi amare l'ingegnosa premessa e il messaggio accessibile e inclusivo che c'è dietro. Ma quando si tratta del tipo di accessibilità letterale, prendi in mano il controller e gioca che ci aspettiamo, per ora non c'è.