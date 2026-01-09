Dragon Quest VII Reimagined Impressioni Demo

HQ

Come un regalo di Natale in ritardo, Dragon Quest VII Reimagined è arrivato l'altro ieri sotto forma di demo su PS5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC, per stuzzicare il nostro appetito in vista del suo rilascio il 5 febbraio.

Questa demo ci permette di giocare le prime fasi di questa grande avventura, coprendo circa le prime tre ore della storia, con la possibilità di trasferire i nostri progressi alla versione finale del gioco. È diverso dalla demo che Square Enix ci ha fatto provare lo scorso novembre, quindi puoi dare un'occhiata a quelle prime impressioni con DQVIIR per scoprire ancora più dettagli se non l'hai fatto allora.

Questo è quindi un demo per tutti i pubblici, e mi è piaciuto molto. Grazie a questo primo assaggio di tutto ciò che questa "reinterpretazione" di Dragon Quest VII ha da offrire, possiamo familiarizzare con il sistema di combattimento, la storia e la progressione delle missioni, così come con gli enigmi e le sfide che possiamo aspettarci di trovare nel prodotto finale. Le mie impressioni su questa demo sono state molto positive; È un ottimo primo assaggio di tutto ciò che il gioco finale ha da offrire.

Ciò che spicca di più è lo stile artistico e la finitura visiva del gioco. Graficamente, è semplicemente bellissimo, con scene che sembrano uscite direttamente da un diorama ed elementi realistici, magistralmente mescolati con il design caratteristico dell'amato Akira Toriyama. Questo lascia alle spalle lo stile pixel art del gioco originale della prima PlayStation nel 2001, e si distingue dal remake cel-shading uscito su Nintendo 3DS nel 2013 in Giappone e nel 2016 in Europa e America, Fragments of the Forgotten Past. Stabilisce anche un nuovo precedente per i remake della serie Dragon Quest, dato che Dragon Quest I-II-III sono stati recentemente rilasciati come remake HD-2D, nello stile della serie Octopath Traveler. A livello personale, devo ammettere che dopo l'annuncio di questo gioco ho trovato i modelli dei personaggi decisamente brutti, ma dopo aver provato questa demo, mi sono reso conto di essermi sbagliato; funzionano molto bene e sono bellissimi in movimento, soprattutto in modalità portatile su Nintendo Switch 2, come se li portassi in giro in una scatolina con una finestra.

Per quanto riguarda la struttura di progressione, presenta vari elementi di qualità della vita per evitare che i giocatori si perdano, come l'accesso a una mappa che indica punti di interesse per far avanzare la storia o un selettore di difficoltà, con una "Modalità Facile", oltre alla possibilità di personalizzare diversi elementi per adattarli a qualsiasi stile di gioco. Il sistema di combattimento è a turni, come siamo abituati nei titoli tradizionali della serie. Possiamo vedere nemici e alleati in ogni momento, e è stata posta molta attenzione alle animazioni degli attacchi e alle reazioni dei mostri. Presenta anche un sistema di lavoro che determina le abilità di ogni personaggio, usando archetipi classici: personaggio bilanciato, personaggio focalizzato sull'attacco fisico, personaggio focalizzato sull'attacco magico...

La demo Dragon Quest VII Reimagined ci ricorda che questo è un titolo che trasmette cura e attenzione ai dettagli fin dall'inizio. La chiave sta nei piccoli dettagli che si rivelano appena inizi a giocare: dall'interazione con tutti i cani e gatti che incontri, fino alla capacità di distruggere barili e vasi per trovare oggetti nascosti. Un altro dettaglio che questa versione mantiene e che ci ricorda quanto fossero speciali i primi JRPG è la possibilità di parlare con qualsiasi NPC, che offre sempre qualche dialogo o consiglio, e di entrare praticamente in qualsiasi edificio incontriamo, che quasi sempre nasconde un oggetto da trovare. Anche elementi meno significativi spiccano, ma aggiungono allo stesso tempo qualcosa in più all'esperienza, come ruotare la telecamera per vedere il bellissimo paesaggio del titolo da quasi ogni angolazione e così trovare ingressi segreti agli edifici. Un dettaglio che non mi è piaciuto è che le schermate tutorial usano un carattere di testo più piccolo rispetto ai menu e ai dialoghi, rendendoli difficili da leggere rispetto al resto del testo del gioco. Tuttavia, basandomi su quello che ho visto in questa versione di prova, penso che sia che tu sia nuovo ai JRPG o alla serie Dragon Quest in generale, o che tu sia già un veterano degli slimeslayer, Dragon Quest VII Reimagined ti conquisterà. Confermeremo se è così nella nostra recensione tra poche settimane.

