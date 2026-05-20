DreamLeague Stagione 29: Team Falcons, Parivision, Team Spirit e Aurora Gaming iniziano le campagne playoff con vittorie

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Le cose stanno iniziando a progredire a un ritmo molto rapido nel torneo DreamLeague Stagione 29 Dota 2, come dopo il nostro rapporto sul tabellone playoff di ieri, ora possiamo parlare dei risultati ottenuti e di come già otto squadre siano a rischio di eliminazione, con tre delle 12 squadre qualificate totali che saranno eliminate entro la fine della giornata.

Per prima cosa, le partite iniziali vedevano Team Falcons schiacciare Tundra Esports 2-0, Parivision, sconfiggere Team Liquid 2-1, Team Spirit sconfiggere facilmente BetBoom Team 2-0, e Aurora Gaming superare Natus Vincere 2-1. Ciò significa che le semifinali per il tabellone superiore sono state fissate, con le seguenti partite che si svolgeranno domani.

Semifinali Upper Bracket della Stagione 29 di DreamLeague (21 maggio)



Team Falcons vs. Parivision alle 14:30 BST/15:30 CEST



Team Spirit vs. Aurora Gaming alle 18:00 BST/19:00 CEST



Prima di arrivare a queste partite, però, si terrà una grande parte delle prime partite a eliminazione, poiché questo pomeriggio si terrà il primo turno del lower bracket, dove otto squadre si contenderanno quattro posti nella fase successiva. Sì, quattro squadre saranno eliminate in questa fase, tre delle quali saranno decise oggi e una domani.

DreamLeague Stagione 29 Lower Bracket Round 1 (20 e 21 maggio)



Tundra Esports vs. Virtus.pro alle 11:00 BST/12:00 CEST



BetBoom Team vs. Vici Gaming alle 14:30 BST/15:30 CEST



Team Liquid vs. Xtreme Gaming alle 18:00 BST/19:00 CEST



Natus Vincere vs. PlayTime alle 11:00 BST/12:00 CEST (21 maggio)



Cosa vi aspettate dalle partite di oggi?