È morta la star d'azione Richard Norton

La leggenda australiana delle arti marziali e icona di Hollywood Richard Norton è morto all'età di 75 anni. La notizia è stata annunciata da sua moglie, Judy Green, in un post sui social media.

Norton era un nome ben noto nel mondo dei film d'azione, apparendo in oltre 80 produzioni, spesso recitando al fianco di leggende come Chuck Norris e Jackie Chan. Nell'ultima parte della sua carriera, ha anche formato altri attori e ha assistito alle coreografie dei combattimenti in film importanti come Mad Max: Fury Road e Suicide Squad.

Era un uomo che sapeva veramente come sferrare un pestaggio, con una profonda esperienza in molteplici arti marziali, tra cui una cintura nera di 10° dan in Zen Do Kai e una cintura nera di 6° dan in jiu-jitsu brasiliano. Ha anche lavorato come guardia del corpo in varie occasioni per star come ABBA, David Bowie e Paul McCartney.

Diverse figure di spicco del settore hanno espresso il loro dolore per la scomparsa di Norton, tra cui Robert Patrick, che lo ha descritto come un "individuo eccezionale" e ha sottolineato la sua influenza all'interno della comunità delle arti marziali.

Riposa in pace.