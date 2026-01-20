È stato rivelato il calendario completo per Apex Legends Global Series Year 6

HQ

Considerando che il Apex Legends Global Series ha appena concluso il suo quinto anno, ospitando il suo annuale Championship a Sapporo, in Giappone, durante il fine settimana e incoronando un vincitore inaspettato, si potrebbe pensare che ci sarà una pausa prima che l'azione torni. Questo sarebbe in parte vero.

Respawn ha rivelato il calendario completo per l'anno 6 del ALGS e questo conferma che l'azione principale inizierà da aprile, quando Split 1 inizia. Tuttavia, prima di ciò tornerà il Online Open tra fine febbraio e marzo, durante il quale le squadre potranno competere comunque in azioni tese e trasmesse.

Sebbene si possa vedere il calendario completo degli eventi nel grafico dettagliato qui sotto, altri momenti salienti degni di nota includono il Split 1 Playoffs a fine giugno e inizio luglio a Riyadh, Arabia Saudita (che significa quasi certamente al Esports World Cup ), Split 2 Playoffs a fine ottobre e inizio novembre a Las Vegas, e infine il ritorno del Championship a gennaio 2027 a Sapporo, Ancora una volta in Giappone.